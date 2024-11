Atletica: aperte le iscrizioni alla Neapolis Marathon 2025

Dopo i buoni riscontri ricevuti dai partecipanti della quarta Neapolis Marathon, si aprono le iscrizioni per la quinta edizione, che si terrà domenica 19 ottobre 2025.

Sono infatti state attivate le procedure per poter accogliere le prime adesioni ufficiali. L'obiettivo è da subito quello di coinvolgere sempre più runner sulla distanza regina dei 42,195 chilometri, cercando di attirare anche più podisti stranieri su una manifestazione ed una città che hanno dimostrato di poter ospitare un evento di caratura internazionale. Dall'estero infatti sono giunti numerosi partecipanti alla quarta edizione dello scorso 13 ottobre.

"Forti dei positivi riscontri registrati tra i partecipanti e dell'attenzione che la città di Napoli continua ad avere in termini turistici - affermano i responsabili della società sportiva Neapolis Marathon - abbiamo deciso di seguire il trend di commenti e riscontri positivi registrati tra gli iscritti. In particolare, abbiamo notato una certa attenzione tra i podisti provenienti dall'estero, in particolare dai Paesi vicini all'Italia ma anche dall'Est Europa. A loro, come ovviamente a tutti gli italiani, ci rivolgiamo ora, per consentire anche che gli stessi, in caso di iscrizione alla gara, possano organizzare la loro permanenza a Napoli con tutta tranquillità".

In concomitanza sono possibili le iscrizioni anche per le altre due distanze previste per domenica 19 ottobre 2025: la Neapolis Half Marathon e la Neapolis Sea Run sulla distanza dei 12,4 km non competitiva, quest'ultima aperta anche ai non tesserati provvisti di certificato medico non agonistico. Per l'occasione verrà applicato uno sconto del 20% sulle quote base per tutte e tre le distanze, per le quali i partecipanti riceveranno la t-shirt e la medaglia della manifestazione.

Per maggiori informazioni basta consultare il sito www.neapolismarathon.it.





