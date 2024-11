Air Campania: tre milioni per sharing mobility

Tre milioni di euro per i servizi di mobilità condivisa: sono i finanziamenti ricevuti da Air Campania per il progetto di multi-modalità che punta ad implementare servizi di bike sharing nelle province di Avellino e Caserta. "Grazie alla regione Campania e al presidente De Luca -dichiara Antony Acconcia, amministratore uncico di Air Campania- diamo i via ad un programma sperimentale di mobilità sostenibile e inclusiva che ci consente di proseguire nell'impegno di rendere accessibili modalità di trasporto ecologiche e condivise". Il progetto verrà presentato domani a Caserta (cinque i comuni coinvolti) e mercoledì ad Avellino con i sindaci del capoluogo, di Atripalda, Mercogliano, Solofra e Montoro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA