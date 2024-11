Un uomo di 92 anni ha perso la vita stamattina in un incidente stradale a Roccabascerana, in provincia di Avellino. La vittima era alla guida della sua Ford Fiesta quando ha perso il controllo e dopo ave sbandato si è capovolto. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso dell'anziano probabilmente stroncato da un malore improvviso. Nell'incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA