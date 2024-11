Gemellaggio tra Positano e Comune di Thurnau in alta Franconia

"Una bella pagina nei rapporti bilaterali tra l'Italia e la Germania è stata appena scritta", ne parla in maniera entusiasta Stefano Ducceschi, console onorario della Repubblica Federale di Germania per le Regioni Campania-Calabria-Basilicata e Molise. "Al Comune di Positano, grazie a un forte impulso in prima persona del Sindaco Giuseppe Guida, dell'Associazione per i Gemellaggi, guidata dalla Presidente Rosaria Ferrara e dalla Vicepresidente Mechy D'Aiello e dal Freundeskreis Thurnau-Positano, guidata dal Presidente dott. Volker Seitter, sono stati ospitati cinquantadue tedeschi, cittadini del Comune di Thurnau in alta Franconia, Baviera, per consolidare un gemellaggio tra le rispettive città. Questo rappresenta un unicum nello scenario italiano in quanto sono ben 24 anni che le delegazioni dei due rispettivi Comuni appartenenti alla Regione Campania e al Land della Baviera, rinnovano ogni anno la loro straordinaria amicizia e rendono attivo il gemellaggio". "Mi auguro", aggiunge il Console di Germania, "che lo scambio di intense relazioni tra il Comune di Positano e il Comune di Thurnau possa rappresentare un valido esempio da seguire per tanti altri Comuni italiani e tedeschi, desiderio che da anni anche i Presidenti della Repubblica Steinmeier e Mattarella hanno manifestato con la realizzazione di un bando presidenziale al quale il Comune di Positano unitamente al Comune di Thurnau legittimamente saranno candidati a pieno titolo per ricevere il prestigioso riconoscimento da parte dei due Presidenti".

"Il gemellaggio tra Positano e Thurnau rappresenta molto più che un atto formale", dichiara il Sindaco Giuseppe Guida; "è un impegno concreto per costruire ponti di amicizia e cooperazione.

In un'Europa che ci vede sempre più vicini e interconnessi, iniziative come questa sono fondamentali per stimolare lo scambio di idee, di cultura e di valori. È l'occasione per rafforzare i legami tra le persone e tra le città, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca. Nel 2025 in Germania festeggeremo le nozze d'argento del gemellaggio tra Positano e Thurnau", prosegue il Sindaco, "e insieme, scriveremo una nuova pagina di amicizia e cooperazione che sia d'ispirazione per le generazioni future, arricchendo entrambe le nostre città di valori, cultura e umanità".



