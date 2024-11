Caduto da impalcatura, muore dopo una settimana

E' morto in ospedale dopo una settimana l'operaio di 53 anni di origini ghanesi (regolare sul territorio) portato al pronto soccorso dell'ospedale del Mare di Napoli per ferite riportate durante lavori di ristrutturazione.

Il fatto a Portici. L'uomo sarebbe caduto da un'impalcatura mobile di circa 3 metri, mentre svolgeva lavori in un negozio.

Il 53enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, per una emorragia celebrale. Il locale, dopo il fatto, è stato sequestrato, con rilievi a cura dei carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata. A condurre le indagini carabinieri della compagnia di Torre del Greco.

La salma è stata sequestrata per l'autopsia.



