Agenas promuove "Moscati" di Avellino

L'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati" di Avellino prende atto con soddisfazione dei risultati raggiunti nel 2023 attestati dall'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, sotto la cui lente sono finiti 1.363 ospedali pubblici e privati convenzionati. Il "Moscati" è la prima azienda in Campania per interventi chirurgici del tumore alla mammella e terza per le fratture collo-femore operate entro 48 ore dal ricovero. Incrementati anche globalmente i volumi delle prestazioni nelle varie aree e ridotta la percentuale di mortalità a trenta giorni per scompenso cardiaco, ictus ischemico, infarto miocardico acuto.

"Numeri- sottolinea il direttore generale Renato Pizzuti- che confermano la crescita dell'Azienda sia in termini di quantità che di qualità. In sinergia con la struttura regionale e impiegando anche i fondi del Pnrr, la programmazione aziendale a medio e lungo termine garantirà un costante e ulteriore sviluppo delle prestazioni".



