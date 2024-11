A Monte San Giacomo è emergenza per cavalli vaganti

In aumento il fenomeno dei cavalli vaganti a Monte San Giacomo, in provincia di Salerno, dove nelle ultime settimane si sono registrati nuovi episodi che mettono a rischio la sicurezza stradale. Nonostante le recenti operazioni di controllo che hanno portato alla cattura di diversi equini da parte della Polizia Municipale, altri cavalli sono stati avvistati mentre vagavano lungo la Provinciale 72, principale via di accesso al paese.

Diversi automobilisti ed un autobus per il trasporto scolastico hanno rischiato di rimanere coinvolti in incidenti a causa della presenza dei cavalli sulla carreggiata. Gli animali catturati nei giorni scorsi erano sprovvisti di microchip e sono stati temporaneamente affidati al Comune in attesa di ulteriori provvedimenti. L'operazione di cattura è stata condotta con la collaborazione dei Carabinieri Forestali, del Servizio Veterinario dell'ASL. Salerno e dei veterinari del Cresan della Regione Campania che in questi giorni stanno fornendo un supporto continuo per monitorare la situazione. "Siamo impegnati a contrastare un fenomeno che mette a rischio sia gli automobilisti sia i cittadini" ha dichiarato il sindaco di Monte San Giacomo, Angela d'Alto. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi servizi di controllo per intercettare eventuali altri animali vaganti, mentre l'amministrazione comunale continua a chiedere un intervento più incisivo per risolvere un problema che rappresenta un pericolo concreto per la comunità e per la sicurezza sulle strade. "Ringrazio - continua il sindaco - i volontari e i veterinari per l'impegno profuso, ma siamo lasciati soli e abbiamo bisogno di più sostegno da parte delle autorità competenti".



