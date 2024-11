Protesta pendolari Circumvesuviana, 'continui disservizi'

"Non si può giocare con la vita delle persone, non si può continuare a mettere la testa sotto la sabbia". Lo sostengono i rappresentanti dei comitati pendolari vesuviani, che commentano così i disservizi verificatisi oggi lungo le linee della Circumvesiana, rimaste bloccate nelle prime ore della giornata."Oggi - scrivono in una nota - sulle linee vesuviane tutti i treni fermi per una piccola dimenticanza, estintori scaduti". "Sono degli incapaci pericolosi - proseguono i comitati - Con dei treni malandati, spesso in avaria, avere a bordo degli estintori scaduti è da criminali! Licenziare tutti i responsabili della filiera di controllo ché non ha vigilato e provveduto alla sostituzione".



