Incendio in un appartamento nel centro di Caserta, nessun ferito

Un incendio è divampato in un appartamento in Corso Trieste a Caserta. È avvenuto questa mattina intorno alle 10.

Sul posto è giunta prima una pattuglia della Polizia di Stato di Caserta, che ha fatto evacuare immediatamente l'intero stabile, compresa l'abitazione dove erano partite le fiamme, dove risiedono madre e figlia. Nella centrale strada di Caserta sono poi giunti i vigili del fuoco dal vicino Comando Provinciale, che con un'autoscala hanno ridotto le fiamme all'esterno, quindi sono entrati nell'appartamento al terzo piano dove si erano sviluppate le fiamme, concentrando le operazioni di spegnimento sul vano letto e nella cucina, dove erano presenti i principali focolai.

Sul posto è giunta anche un'autobotte per supportare le operazioni di spegnimento; i vigili hanno così evitato che l'incendio si estendesse alle abitazioni vicine.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA