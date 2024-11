Beverello, da lunedì biglietterie attive al nuovo terminal

Dopo alcuni rinvii ed un'apertura parziale, solo come sala d'aspetto per i passeggeri in partenza, da lunedì prossimo la nuova stazione marittima di Molo Beverello sarà pienamente operativa anche per la vendita dei biglietti.

In queste ore le compagnie di navigazione che operano con i mezzi veloci i collegamenti per le isole del golfo di Napoli e per Sorrento stanno completando l'allestimento delle biglietterie così che dal 4 novembre l' hub portuale potrà svolgere a pieno la sua funzione.

Il nuovo terminal è una struttura di 2400 metri quadrati costata circa 23 milioni di euro realizzata dall'Autorità di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale e la cui gestione è stata aggiudicata alla società Beverello srl (creata ad hoc dalle compagnie Alilauro, Caremar, Navigazione Libera del Golfo e Snav) i cui lavori erano iniziati a fine 2019 ma che avevano proceduto a rilento, anche a causa del covid; ogni anno dal Molo Beverello transitano oltre 4 milioni di passeggeri



Riproduzione riservata © Copyright ANSA