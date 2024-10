Un 40enne trovato senza vita in casa nell'Avellinese

Un 40enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. È stata la madre a fare la scoperta dopo che l'uomo non si era presentato al lavoro: era impegnato come operaio in una ditta di pulizie presso l'ospedale "Frangipane-Bellizzi".

Insieme ai carabinieri, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso, avvenuto probabilmente per arresto cardiaco. L'uomo era stato visto l'ultima volta ieri sera a passeggio con il suo cane nei pressi dell'abitazione.





