Sorrento, oltre 100 eventi per M'Illumino d'Inverno

Saranno oltre cento gli appuntamenti della rassegna sorrentina "M'Illumino d'Inverno" che partirà il 23 novembre e terminerà il 19 gennaio. Il cartellone prevede spettacoli di teatro e musica, di enogastronomia e di folclore. Saranno intrattenimento per tutte le età, destinato a cittadini e visitatori, con eventi allestiti tra il centro e le frazioni, quello che caratterizza il programma di M'Illumino d'Inverno, il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento in collaborazione con la Regione Campania e con la Fondazione Sorrento.

A presentare questa mattina, al teatro Tasso, la 16ma edizione, è stato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte l'assessore alla Cultura, Rossella Di Leva, il presidente del museo Correale, Gaetano Mauro e l'amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Mario Gargiulo, con la presenza di direttori artistici ed organizzatori delle varie rassegne, e numerosi rappresentanti delle associazioni di categoria e culturali del territorio.

"Un programma che privilegia l'aspetto sociale e quello culturale - ha evidenziato il sindaco Coppola - ponendo l'accento sulle opportunità e sulle atmosfere offerte in primo luogo ai nostri concittadini, e poi agli ospiti che sceglieranno Sorrento come destinazione turistica. Grande spazio è stato riservato all'intrattenimento per i bambini e per le famiglie.

Anche perché, il Natale, è soprattutto la loro festa". elenco completo è disponibile sul sito del Comune di Sorrento, all'indirizzo www.comune.sorrento.na.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA