Sindaco Pozzuoli, salvare dipendenti Metro

"Siamo disposti a qualsiasi tipo di aiuto". Così il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, si è espresso dopo l'ulteriore incontro che si è tenuto alla Regione Campania per scongiurare il licenziamento dei dipendenti della filiale "Metro" di via Campana. Da alcune settimane, infatti, l'azienda ha deciso di chiudere i battenti della sede puteolana del centro commerciale alimentare, chiusura che dovrebbe avvenire nel 2025.

"Non è la prima volta - ha aggiunto Manzoni - e non sarà l'ultima che incontriamo i vertici Metro e le rappresentanze sindacali: l'obiettivo è trovare un salvacondotto per l'intero personale, la mia amministrazione è aperta a ogni forma di dialogo e di aiuto qualora l'azienda decidesse di proseguire l'attività. Il nostro intento è quello di fare l'impossibile per evitare i licenziamenti". Il primo cittadino di Pozzuoli lavora a fronte della volontà di chiudere la sede "Metro" (che si occupa in prevalenza della grande distribuzione di prodotti alimentari) ribadita dai rappresentanti dell'azienda che si sono riservati ogni decisione sul futuro dei lavoratori. "Aspetteremo ancora qualche settimana per meglio valutare ulteriori proposte dei vertici aziendali sul futuro dei dipendenti, noi presenteremo le nostre che sono indirizzate esclusivamente alla tutela del posto di lavoro" ha concluso Manzoni.



