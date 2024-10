Santachiara in concerto a Napoli.Continua il tour del cantautore

Il cantautore Santachiara torna sui palchi della Campania: live domani, primo novembre, al Mamamu Bar nel centro storico di Napoli. L'artista terrà un ciclo di concerti nella regione. Domani sarà un'occasione speciale, sottolinea una nota, "per presentare dal vivo i nuovi brani che andranno a comporre il prossimo album, atteso nei primi mesi del 2025". Il tour campano proseguirà con esibizioni a Torre del Greco, Pomigliano d'Arco e Avellino.

Il tour, prodotto da Suonivisioni Records e realizzato grazie al supporto del MiC e della SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea", ha già toccato Torino e Novara e si estenderà prossimamente a Ceglie (Brindisi), Vasto (Chieti), Andria, Parma e Roma, dove si concluderà.

Santachiara, nome d'arte di Luigi Picone, canta e suona la chitarra. Sul palco è accompagnato da Stefano Juno al basso e alle sequenze e Mirko Di Donna alla batteria, "con una sinergia musicale - si aggiunge - che amplifica l'atmosfera unica dei suoi concerti". Nato ad Alberobello e cresciuto tra Spoleto e Siracusa, Santachiara vive oggi a Napoli. Figlio di artisti di strada, ha intrapreso un percorso musicale segnato da un'intensa esperienza "on the road". "Il tour attuale rappresenta una tappa fondamentale nel percorso artistico di Santachiara: ogni concerto è un'occasione per condividere in anteprima con il pubblico il mood del nuovo album" conclude la nota.



