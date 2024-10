Salerno, presentato il calendario dell'Arma dei carabinieri

Anche a Salerno, come nel resto d'Italia, oggi è stata presentato il calendario storico dell'Arma dei carabinieri. L'edizione 2025 è dedicata al tema "I carabinieri ed i giovani". La provincia di Salerno, inoltre, è rappresentata nel calendario da tavolo con uno scatto del borgo di Atrani, comune della Costiera Amalfitana.

"Carabinieri e giovani è una tematica all'ordine del giorno", secondo il colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale dei carabinieri di Salerno, che ha presentato il calendario nella sede di via Raffaele Mauri. "Attraverso racconti di vita quotidiana - ha aggiunto Melchiorre - si presenta quello che quotidianamente un comandante di stazione osserva e vede durante il suo servizio, quindi andiamo da problematiche quali la violenza di genere, il bullismo o rapporti di solitudine che possono portare all'abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche", ha spiegato Melchiorre che ha poi fatto un punto su quella che è la situazione in provincia di Salerno. "La tematica dei giovani è quotidianamente alla nostra attenzione tanto è vero che da anni è in corso il progetto "Cultura della legalità", un progetto che porta i comandanti di compagnia e di stazione nelle scuole, proprio cercare di parlare ed ascoltare quelle che sono le esigenze dei giovani. Giovani che in alcuni casi si trovano in difficoltà, però questo calendario ci insegna che bisogna parlare e ascoltare, questo doppio rapporto è l'unico modo per poter seminare i valori che noi adulti dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni". Melchiorre ha spiegato, poi, che nel Salernitano "la situazione è sicuramente da attenzionare ma riterrei di escludere che sia allarmante perché vedo tanti giovani impegnati nel bene".



