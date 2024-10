Ognissanti, lungo week end al Parco archeologico a Ercolano

Raddoppio delle giornate gratuite al Parco archeologico di Ercolano: dopo domenica 3 novembre che rientra nell'iniziativa ministeriale di #domenicalmuseo, con apertura gratuita dei siti statali nella prima domenica di ogni mese, lunedì 4 novembre si ripete l'ingresso gratuito grazie alla terza delle giornate annuali a ingresso gratuito istituita in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Domenica 3 novembre chi lo vorrà, potrà approfittare anche per visitare Villa Sora a Torre del Greco, la grande e scenografica villa marittima in contrada Sora che si apriva sul mare con un fronte di 150 metri di lunghezza, parte di quel sistema di ville d'otium ricordate anche da Strabone che si dispiegavano lungo il Golfo di Napoli ed abitate dai più ricchi esponenti del ceto dirigente romano.

Nel week end di Ognissanti, il Parco archeologico di Ercolano sarà aperto secondo l'orario invernale dalle 8.30 alle17.00 (ultimo ingresso alle 15.30) con le regolari tariffe di accesso.

Proseguono inoltre gli ingressi accompagnati al Teatro Antico del Parco di Ercolano: si può approfittare dell'apertura straordinaria del 1° novembre, e fino al 9 novembre è fruibile l'esperienza di visita attraverso gli antichi cunicoli che nel tempo hanno condotto alla scoperta del Teatro, hanno ospitato i viaggiatori del Grand Tour fino a diventare ricovero durante la Guerra. (ANSA)

