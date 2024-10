Maxi sequestro a Napoli di prodotti per Halloween contraffatti

Maxi sequestro, oltre 478.000, di prodotti "contraffatti" e "non sicuri" messi in vendita per la festa di Halloween da parte dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza che tra Napoli e provincia hanno anche segnalato alle autorità competenti 30 persone.

Quattro sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, a vario titolo, per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione e 26 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa - titolari di omonime ditte.

La maggior parte dei prodotti sono stati individuati dai finanzieri di Frattamaggiore nella provincia, tra Casoria e Caivano: oltre 350.000 articoli, tra palloncini, maschere e vestiti iconici - non sicuri e dannosi per la salute dei consumatori, soprattutto dei più piccoli. Qui sono state cinque le persone segnalate, di cui due di nazionalità cinese, gestori delle attività commerciali controllate.

I controlli, oltre che in tutta la provincia, hanno riguardato anche Napoli, in particolare la zona industriale dove i finanzieri del primo Gruppo Napoli hanno sequestrato oltre 73.000 articoli tra matite, gomme, portachiavi e maschere con relativi accessori legati alla ricorrenza.



