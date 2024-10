Capodanno lontano, ma già i primi sequestri di botti

Due mesi al Capodanno e già, nel Napoletano, il secondo sequestro di botti illegali in poche ore.I carabinieri della stazione di Qualiano hanno arrestato un 34enne incensurato per detenzione illecita di materiale esplodente.

L'uomo è stato bloccato all'interno del parcheggio di un centro commerciale, nel comune di Mugnano. Nel suo veicolo 48 ordigni pirotecnici non convenzionali. Nella sua abitazione, luogo dove è stata estesa la perquisizione, i militari hanno rinvenuto altri 182 ordigni dello stesso tipo.Il materiale è stato sequestrato e affidato agli artificieri del Comando Provinciale di Napoli .

Il 34enne è stato portato in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA