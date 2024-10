Benevento, riapre il "Giardino del Mago" ideato da Dalisi

Chiuso per una decina di anni viene restituito alla città di Benevento uno degli angoli più suggestivi del centro storico, il "Giardino del Mago", ideato dall'artista internazionale Riccardo Dalisi ed ubicato presso Palazzo Casiello in piazza Santa Sofia.

L'opera di restyling è stata realizzata da "Sannio Europa", agenzia partecipata della Provincia di Benevento che gestisce la rete museale provinciale, che dopo aver fatto risistemare il giardino ha riportato in mostra, per la gioia dei turisti, le opere di Dalisi (custodite per anni in un deposito, ndr), facendole posizionare così come le aveva collocate l'artista internazionale.

Alla cerimonia di apertura, oltre all'amministratore di "Sannio Europa" Raffaele Del Vecchio, sono intervenuti Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento) ed il sindaco della città Clemente Mastella.

Per l'occasione, sempre in piazza Santa Sofia, è stato inaugurato il nuovo bookshop-infopoint turistico della Provincia di Benevento, "un vero gioiello - come ha rimarcato il sindaco Mastella - che va ad impreziosire l'offerta per i turisti che apprezzano sempre di più i beni storici e culturali della nostra città".

"Tutti gli alberghi, i B&B, i negozi della città, - ha poi rivelato Del Vecchio - grazie a una sinergia con le associazioni di categoria, avranno un qr code multimediale completo che saprà fornire tutte le informazioni utili sui musei, sugli angoli suggestivi da visitare, sulle attività culturali, e tutto ciò di cui un turista può aver bisogno visitando Benevento".

"L'evento di oggi è un'ulteriore dimostrazione dell'impegno che la Provincia di Benevento sta portando avanti per valorizzare sempre più il nostro ricco patrimonio storico culturale", ha poi concluso il presidente Lombardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA