'Vedi Napoli sacra e misteriosa', tornano i tour tra i segreti

Torna la rassegna "Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni", promossa e sostenuta dall'Assessorato al turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, con la sua terza edizione dal titolo "Viaggio nella Napoli segreta verso il Natale". Dal 3 novembre al 30 dicembre, tre suggestioni per un evento articolato in 12 spettacoli, 11 concerti, 7 incontri e 36 itinerari guidati tra le strade della città: "I misteri di Napoli" con la partecipazione straordinaria a titolo gratuito di Maurizio de Giovanni; "Napoli musica sacra festival", ideato da Luigi Grima in collaborazione con l'Arcidiocesi di Napoli; "Verso un Natale d'emozioni".

La terza edizione di "Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni" è curata della Fondazione Il Canto di Virgilio. Nei periodi di maggiore affluenza, l'assessorato al Turismo ha predisposto il servizio di "Tutor turistici" che, a piedi e a bordo delle bici, aiuteranno turisti e cittadini a orientarsi tra passeggiate e calendari di eventi.

Saranno inoltre sempre attivi, tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, gli Infopoint mobili situati presso il Molo Beverello, via Morghen, Piazza del Gesù e Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console).

"Anche quest'anno abbiamo voluto offrire questa rassegna ai nostri concittadini e ai tanti turisti che abbiamo in città", ha affermato l'assessora al Turismo Teresa Armato nella conferenza stampa di presentazione della rassegna, che si è tenuta questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. "In questa edizione puntiamo sui misteri, sui segreti e anche sugli aspetti nascosti e poco raccontati della nostra città. Siamo molto orgogliosi della disponibilità che Maurizio De Giovanni ha dato: sarà lui a raccontare questi segreti, cosa in cui è maestro.

Altra novità è un piccolo anticipo del Natale. Abbiamo inseriamo nel palinsesto di Vedi Napoli Sacra e Misteriosa degli appuntamenti e dei tour che sono programmati nel periodo delle festività natalizie. Il turismo è divenuto un fenomeno molto significativo per la nostra città: nel weekend di Ognissanti prevediamo punte di 135mila-140mila presenze. Questi processi vanno governati e per questo siamo impegnati a rafforzare i servizi di mobilità e di pulizia e, naturalmente, quelli destinati proprio a chi viene a visitare la nostra città".

"Napoli ha miriadi di identità ed è per questo che oggi è oggetto di così grande interesse -ha evidenziato lo scrittore Maurizio De Giovanni-. Tra tutte le identità, la più affascinante, la più intrigante e per certi versi anche commovente di questa città è la sua attitudine ad abbattere il confine tra la vita e la morte. Napoli non ha mai visto nella morte una fine, ma solo un cambiamento di identità. Ne sono prova evidente gli ipogei visitabili delle chiese, il culto delle anime del purgatorio e luoghi come il cimitero delle Fontanelle. Questa, secondo me, è la parte più bella e interessante da raccontare. Proveremo a farlo con moltissimi eventi e con l'aiuto di chi studia quotidianamente i misteri di Napoli".



