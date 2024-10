Lavoro e export: nel Napoletano occhio a creatività e green

Le aziende rispondono all'appello sulla valorizzazione delle attività legate all'export giunto dai promotori di Eco Identity, il progetto che mira a realizzare e divulgare metodologie creative che uniscano tecnologie e green, integrando innovazione e tradizione. È quanto emerso durante l'incontro-confronto promosso presso la sede di Confcommercio Campania, nell'ambito delle iniziative volute dalle realtà che portano avanti il programma: l'incubatore di imprese Stecca di Torre del Greco e Medaarch, società di progettazione di Cava de' Tirreni, in un raggruppamento temporaneo di imprese che comprende anche Cna Salerno e Confcommercio Campania, tutte impegnate nell'iniziativa finanziato con i fondi del Pnrr Tocc (transizione digitale organismi culturali e creativi capacity building).

A tenere fede alle attese, è stato un funzionario dell'Agenzia Ice, che ha illustrato ai presenti - oltre venti persone, in rappresentanza di altrettanti gruppi e aziende campane interessate all'argomento - le possibili strategie per avviare o anche semplicemente potenziare la presenza sui mercati esteri.

"C'è stata una prima parte illustrativa - spiegano Giuliana Esposito e Amleto Picerno Ceraso, rispettivamente Ceo di Stecca e Medaarch - che ha permesso alle società presenti di ricevere una serie di informazioni utili. Quindi si è passati alla fase delle domande dirette, che ha ulteriormente arricchito il dibattito e permesso ai presenti di raccogliere una serie di informazioni utili alle singole attività. Insomma, è stato un dibattito molto operativo, che ha permesso ai presenti di raccogliere una serie di notizie che potranno essere utili nel prosieguo del loro lavoro".





