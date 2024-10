Una bambina di cinque anni è morta a seguito di un incidente stradale verificatosi la scorsa notte in via Armando Diaz a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). Da quanto si apprende, l'impatto ha coinvolto due auto. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA