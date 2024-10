Il Teatro cerca Casa: nella Stagione colpi di scena e sentimenti

"Colpi di scena, sentimenti e risentimenti" è il titolo scelto dallo scrittore, drammaturgo e direttore artistico Manlio Santanelli per la prossima stagione de 'Il Teatro cerca Casa', la rassegna di spettacoli itineranti nei salotti privati napoletani. Quest'anno in cartellone 13 nuovi spettacoli, 3 ritorni, 2 eventi, 35 artisti, e un'ulteriore sezione "Sempre con noi", che include Isa Danieli, Fausta Vetere, Antonella Morea, Elisabetta D'Acunzo, Massimo Masiello e Maurizio Capone. I numeri: 13 edizioni, 26mila spettatori, 170 spettacoli, 550 artisti, 400 palcoscenici (appartamenti e altri siti). La presentazione si è svolta nel salotto del drammaturgo, moderata da Giuseppe Giorgio, con lettura de "I morti non russano" di Santanelli, illustrato da Carmine Luino.

"La rassegna compie 13 anni, è un adolescente con tutti i suoi turbamenti - spiega Santanelli - e il titolo Colpi di scena è chiaramente un elemento che esplode all'improvviso durante lo spettacolo, cogliendo di sorpresa il pubblico. E se i sentimenti si commentano da loro, i risentimenti non sono soltanto il rancore o il livore per qualcosa che ancora ci rimorde, ma la riproposta di un'emozione che si è provata nel passato e che torna in forma di ricordo".

Il cartellone: Bar di e con Roberta Frascati, regia di Franco Nappi e Riccardo Pisani; Ce l'ho, ce l'ho, mi manca, di Matteo Cirillo, Fabio Morgan, Ariele Vincenti, con Matteo Cirillo; Ce steva 3 vvote tratto da Dieci favole antiche alla maniera di G.

B. Basile di Manlio Santanelli con Federica Aiello e Maurizio Murano, regia di Santanelli, assistente alla regia Umberto Ranieri; Charlie Chaplin, l'uomo dietro la maschera, drammaturgia e regia di Franco Nappi con Mario Autore, Chiara Vitiello e Franco Nappi; Confini sonori: variazioni attraverso i secoli con Francesco Scelzo, chitarra e Giulia Lepore, soprano; Di mamma ce n'è una sola e menomale di autori vari, interpretato e diretto da Daniela Cenciotti, accompagnata alla chitarra dal maestro Marco Laurenza; Futti futtitinni ma non ti fari futtiri, di Tommaso D'Alia, Valerio Castriziani e Giovanna Malaponti, con Valerio Castriziani e Tommaso D'Alia, regia di Tommaso D'Alia; Inno all'amore di e con Rino Di Martino, accompagnato al piano dalla maestra Gabriella De Carlo, regia di Antonello De Rosa; Io Anna Magnani? di e con Sarah Falanga; …Me ne vado a fare il guru. Quasi cento anni di pensieri e canzoni di Riccardo Pazzaglia, a cura di Antonella Morea e Andrea Jelardi con Ivano Schiavi; Paradosso del gatto imburrato di e con Marica Nicolai; Se una notte d'inverno un cieco insonne di e con Francesco Casaburi, accompagnato alla chitarra dal maestro Vito Palazzo; Shaolin Clown di e con Tom Corradini.

Gli eventi: 7 ponte e 'a via antica di e con Cattivo Costume, Marammé di Rosario Salvati con Sasà Trapanese, regia di Gigi Savoia.

I ritorni: Andrà tutto... boh di Danilo Rovani con Danilo Rovani e Francesca Morgante; Io, Raffa e tu con Mariella Pandolfi, piano, Annita Vigilante, voce, Marco Di Palo, violoncello; Per amore. Ritratto in musica e parole di Roberto Vecchioni di e con Alberico Lombardi, accompagnato alla chitarra e al piano dal maestro Sergio Mautone e al violino dal maestro Giorgio Scognamiglio.

La nuova stagione si apre l'11 novembre alle 18 a casa Santanelli con lo spettacolo Ce steva 3 vvote, prosegue il 15 novembre alle 20.30 a Portici, con Masiello canta Viviani, di e con Massimo Masiello accompagnato al piano dal maestro Luca Mennella e il 2 dicembre alle 18 con Io Anna Magnani? in zona Vomero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA