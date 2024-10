Fino al 3 novembre a Napoli 'Chocoland-La Terra dei Golosi'

Proseguirà fino al 3 novembre nel quartiere Vomero a Napoli 'Chocoland-la Terra dei Golosi'. La sedicesima edizione punta sull'intrattenimento dei più piccoli.

Articolato il programma degli appuntamenti, fanno sapere gli organizzatori, "molti dei quali plasmati proprio sui temi che richiamano i giorni di Halloween". La parte del leone per le degustazioni che fanno da cornice al cuore di Chocoland ovvero la possibilità di conoscere ed assaggiare le preparazioni artigianali e pasticciere praticamente di tutta Italia. E' all'opera, infatti, una nutrita pattuglia di maestri cioccolatieri provenienti dalle zone che vantano la maggiore tradizione nazionale. Ad arricchire gli stand ci sono arrivi da Puglia, Calabria, Sicilia, Lombardia e dalla Campania. E' possibile degustare cannoli, pasta di mandorla, cremini, oggettistica in cioccolato, tazzine al cioccolato, graffe, donuts, waffel al cioccolato, liquirizia di Calabria e scorzette di cioccolato.

Non manca l'appuntamento con la fortuna: è possibile comprare tavolette Chocoland con la possibilità di trovare il Gold ticket e vincere premi degli sponsor e premi in cioccolato.

Chocoland al Vomero è organizzato e finanziato direttamente dalla D2 Eventi con l'aiuto di piccoli sponsor. Ha il patrocinio dell'assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune e della V Municipalità presieduta da Clementina Cozzolino.



