Scassinano distributore automatico, il video diventa virale

Si sono introdotti in un esercizio commerciale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) scassinando il distributore automatico di generi alimentari, ma sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del negozio, e le immagini sono finite su internet, diventando virali e permettendo ai carabinieri di identificarli e denunciarli.

Protagonisti dell'episodio tre giovanissimi, ovvero un 19enne e due ragazze di 16 anni, che dalla bravata hanno guadagnato pochissimo, visto che di soldi nel distributore ce n'erano davvero pochi; di contro per i tre adolescenti inizieranno ora dei guai, visto che oltre alla denuncia penale per furto aggravato, dovranno probabilmente risarcire anche il titolare dell'esercizio, e non per i pochi soldi di cui si sono impossessati, ma per aver scassinato il distributore, provocando un danno di oltre mille euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA