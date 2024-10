E' stato ascoltato dagli agenti della Polizia di Stato di Castellammare, ai quali ha detto di non voler denunciare i suoi aggressori, il bengalese di 35 anni picchiato da più persone domenica sera in villa comunale.

L'uomo, visitato nel locale ospedale e poi dimesso, è regolare sul territorio nazionale. Agli agenti avrebbe ammesso di essere in stato di ubriachezza al momento dell'aggressione.



