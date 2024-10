Pace, concerto del liceo musicale Margherita di Savoia di Napoli

L'associazione Domenico Scarlatti ha dedicato al tema della pace il concerto svoltosi presso il centro commerciale La Birreria di Napoli per la rassegna "Extra Moenia - Il centro esploso", giunto alla terza edizione, realizzata nell'ambito di "Affabulazione".

"Espressioni della Napoli policentrica", è stato il progetto promosso e organizzato dal Comune di Napoli e finanziato dal Fondo Nazionale per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Il concerto ha avuto come protagonisti i ragazzi dell'Orchestra di Fiati, provenienti del Liceo musicale Margherita di Savoia, diretti dal professore Edoardo Ottaiano (flauto), con la partecipazione dei docenti Vittorio Benito Migliaccio (fagotto), Prof. Gaspare Valente (tromba), Francesco Fierro (trombone), Angelo Greco (clarinetto), Davide Manente (corno), Claudio Borrelli (percussioni), e la collaborazione dei docenti Attilio Foglia (sassofono), Giuseppe Lonuzzo (oboe).

Inoltre, erano presenti al concerto il Dirigente Scolastico Vincenzo Varriale e il consigliere comunale Pasquale Esposito, presidente della Commissione Sicurezza del Comune di Napoli.

Numerosa la partecipazione del pubblico presente nel Centro La Birreria, oltre ai genitori degli alunni partecipanti.



