Nel Salernitano maltratta la moglie e lei lo denuncia

Maltratta la moglie che lo denuncia: per questo a Pagani, in provincia di Salerno, i carabinieri della locale Tenenza hanno eseguito un divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, con l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 38enne del posto.

L'uomo è indagato per maltrattamenti nei riguardi dell'ex moglie. Le indagini sono scattate grazie alla denuncia presentata dalla vittima. Così i militari sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'ex marito che in diverse circostanze l'avrebbe maltrattata.



