Natale con noi, già partita gara solidarietà per Casa Balena

Parte l'operazione Natale Con Noi, venti giorni di iniziative solidali dal primo al 20 dicembre dedicate a scuole e bambini.

Le donazioni saranno destinate a CasaBalena, la casa-famiglia scelta da ArtDalb, che da tre anni organizza un Villaggio gratuito non commerciale. La maratona solidale avrà come sede il Teatro della Chiesa di San Giorgio Maggiore, con 36 attività laboratoriali natalizie, si svilupperà attraverso spettacoli e musica per 800 tra bambini e ragazzi, oltre a 600 ragazzi delle scuole partner e e 500 famiglie che parteciperanno alle attività di gruppo.

Ad aprire il progetto è stato lo spettacolo "Doniamo…Felicità", alla Domus Ars, condotto da Katia Manna. In scena "Musica.

Ne/cess/aria?" una commedia musicale scritta e interpretata da Antonio Coccia con il Trio Vac, Coccia, Carlo Celotti e Vincenzo Silvestro, ospite d'onore Marco Zurzolo. Già partito il crowdfunding: per il Villaggio Con Noi 2024.. Casa Balena accoglie sette bambini 'sperduti' dai 3 ai 9 anni, seguiti da Valeria Anatrella e cinque educatori. L'iniziativa patrocinata ed inserita tra le attività culturali del Comune di Napoli, sostenuta dalla II Municipalità, destina ogni anno ad una comunità in difficoltà o una casa famiglia le donazioni raccolte grazie al sostegno di artisti, maestri artigiani, musicisti, aziende, cittadini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA