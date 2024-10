'Meraviglioso', tema mercatino di Natale a Castello Limatola

"Meraviglioso" è il titolo della rassegna di Natale quest'anno al Castello di Limatola, tra le province di Benevento e Caserta, che manda in scena la XV edizione di "Cadeaux al Castello", tra i mercatini più famosi e riconosciuti d'Europa. La rassegna del 2024 inaugurerà l'8 novembre e condurrà il pubblico fino al 15 dicembre, in un viaggio attraverso l'essenza e la bellezza del Natale, dei suoi valori e la sua magia.

"Meravigliosamente" è il tema di questo viaggio che avrà protagonista lo Schiaccianoci il quale, attraverso la sua saggezza e la sua connessione col mondo spirituale, guida a scoprire la meraviglia del Natale e della vita stessa. Come sempre tanta magia lungo il percorso: ad accogliere grandi e piccini - sulle note di "Meraviglioso" di Domenico Modugno - un percorso scintillante di luminarie, animato da danze medievali, artisti di strada, antichi mestieri, gastronomia e ovviamente il mercatino di Natale, che da quindici anni si attesta tra i più importanti d'Europa. Circa 80 espositori propongono, negli spazi interni ed esterni del Castello, prodotti ed eccellenze dell'artigianato, antiquariato, ceramiche e gastronomia.

Inoltre, la Grande Baita di Babbo Natale anche quest'anno dà la possibilità a tutti i bambini di scattare gratuitamente una foto ricordo con Santa Claus.

Tante chiavi decorate, con incisi i pensieri sul Natale, saranno disposte in ogni angolo del Castello medievale. "La chiave di un Natale meraviglioso è saper guardare oltre le apparenze e cogliere la bellezza che il mondo ci offre", spiega Pina Martone Sgueglia, proprietaria del Castello di Limatola, che quindici anni fa ha ideato i mercatini di Natale insieme al marito Stefano. L'amore familiare resta alla base del successo di Cadeaux al Castello, che oggi Pina Sgueglia porta avanti insieme ai figli Tonio e Piera. E' così che nella fiaba di questo Natale i due fratelli fantasiosi Luna ed Elio si lasciano guidare dall'enigmatico Schiaccianoci attraverso regni magici, ognuno dei quali custodisce una lezione di vita e una verità profonda. Otto sono i Regni: Il Regno dei Giocattoli, della Luna e delle Stelle, del Sole; e poi ancora, il regno dei Dolci, dei Fiocchi di neve, dei Fiori, dell'Enigma, dei Soldati dello Schiaccianoci.

I mercatini di Natale inaugureranno in anteprima dall'8 al 10 novembre, poi continueranno nel weekend dal 15 al 17 novembre e infine, ininterrottamente, dal 22 novembre al 15 dicembre 2024, con accesso dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 22, nei weekend, da venerdì a domenica la magia continua fino alle 23.30. I prezzi dei biglietti sono sul sito ufficiale dell'evento, cadeauxalcastello.it, dove si possono acquistare.



