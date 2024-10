Maxi-sequestro di materiale pirotecnico nel Salernitano

I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno effettuato un maxi-sequestro di materiale pirotecnico nel comune di Pagani. L'attività rientra nell'ambito di un servizio in materia di prevenzione e repressione della commercializzazione illegale di materiale esplodente. In particolare le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore hanno individuato un'abitazione nella quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 688 ordigni esplodenti, per un contenuto esplosivo netto totale pari a 11,499 chili, nonché 16 unità tra centraline e detonatori a distanza.

Il responsabile, un cittadino italiano, è stato segnalato alla Procura di Nocera Inferiore. Ora dovrà ora rispondere di "omessa denuncia e commercio abusivo di materie esplodenti".

L'operazione, viene sottolineato, conferma l'impegno che la Guardia di Finanza mette in campo ai fini del contrasto al fenomeno della fabbricazione abusiva e al commercio illegale dei prodotti pirotecnici di cui il territorio dell'Agro-nocerino sarnese risente particolarmente, specie con l'avvicinarsi delle prossime festività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA