Manfredi, serve legge nazionale per regolare case vacanze

"C'è bisogno di una legge nazionale per regolamentare l'uso delle case vacanze che sono il vero fenomeno in esplosione e c'è bisogno di poter avere maggiori poteri per quanto riguarda i piani del commercio". Lo ha affermato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione del tour organizzato da La Repubblica 'L'alfabeto del futuro.

Campania, la sfida del turismo'. E proprio in tema di regolamentazione nel centro storico di Napoli, Manfredi ha riferito che "in un anno, da quando abbiamo varato la delibera che blocca le aperture di nuove attività di food & beverage nell'area Unesco, i locali si sono ridotti del 5 per cento".

"Con le norme attuative del nuovo piano regolatore interverremo anche con una forma debole di regolamentazione dell'uso delle case vacanze. Regolare questi processi - ha aggiunto - è importante perché ha due conseguenze: calmierare la concentrazione delle attività nel centro storico e incentivare lo spostamento in aree che noi chiamiamo periferiche ma che distano appena due chilometri dal centro che si traduce anche in una riqualificazione urbana e sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA