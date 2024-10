Manfredi, Napoli ha un successo turistico travolgente

"Napoli ha un successo turistico travolgente legato a una combinazione di aspetti: è una città fortemente identitaria, valore che in un mondo globale rafforzerà ancora di più la sua capacità attrattiva, ed è al centro di un distretto turistico straordinario con le isole, i Campi Flegrei, le costiere, Pompei, Ercolano e il Vesuvio". Ad affermarlo è il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in occasione del tour organizzato da La Repubblica 'L'alfabeto del futuro. Campania, la sfida del turismo'. Il primo cittadino ha riferito altresì che, secondo i dati, "Napoli è la città, dopo Roma, con le permanenze più lunghe". Un flusso turistico che permane durante quasi tutto l'anno dovuto anche un cambiamento della narrazione che si fa della città.

"Finalmente esiste una narrazione positiva di Napoli - ha sottolineato - per anni abbiamo sofferto e invece oggi si parla finalmente bene di Napoli nel mondo e i turisti sono i migliori ambasciatori".

Turismo che può e deve essere anche opportunità di lavoro per i giovani napoletani. "Uno dei grandi problemi che abbiamo nel settore turistico - ha evidenziato Manfredi - è la mancanza di manodopera ed è un paradosso per quella che è definita la capitale della disoccupazione italiana. E' necessario investire nella formazione e nella motivazione dei nostri ragazzi per trasformare il turismo in opportunità di lavoro perché sarebbe un paradosso che i nostri ragazzi non trovino qui lavoro e che gli imprenditori debbano andare a cercare personale all'estero".





