De Luca, la Campania punti sul turismo di qualità

"Puntiamo su un turismo di qualità, nelle Costiere già c'è. Non possiamo puntare a un turismo di massa tranne che per il litorale domizio dove stiamo cercando di elaborare un piano paesaggistico". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo al tour 'L'alfabeto del futuro. Campania. La sfida del turismo', organizzato a Napoli dal quotidiano La Repubblica.

Il governatore campano ha sottolineato di credere "molto" nel turismo enogastronomico ed ha sottolineato la necessità di puntare maggiormente sul turismo religioso. De Luca ha evidenziato che il comparto turistico "pesa molto nel Pil regionale, è uno dei comparti chiave della nostra economia con quello farmaceutico e agroindustriale. La Campania è la regione che ha l'offerta turistica più competa d'Italia, manca in qualche modo il turismo sciistico, del resto non abbiamo le Alpi, ma per il resto credo che possiamo vantare offerta più completa e dobbiamo creare le condizioni di contorno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA