Conte, "Dopo il Milan non cambia nulla. Vogliamo l'Europa"

"Abbiamo fatto 25 punti e nessuno se lo aspettava per come era finita la passata stagione.

Arriveranno momenti negativi, abbiamo messo fieno in cascina. Ma il cartello 'lavori in corso' a Castel Volturno c'è e ci sarà.

Questa vittoria non cambia nulla": lo dice il tecnico del Napoli Antonio Conte dopo la vittoria sul Milan a San Siro.

"Per noi come per il Milan c'è un nuovo allenatore. Anche se penso che Fonseca abbia trovato una base più solida su cui lavorare. Ogni club a inizio anno si pone obiettivi, in base alla stagione precedente e al mercato, ognuno ha il proprio obiettivo. Il nostro è tornare in Europa dalla porta principale", spiega.

"Quello che mi piace del Napoli è l'ambiente che si sta creando tra di noi. Siamo molto partecipi e dentro il progetto.

E' la cosa più bella", ha concluso.



