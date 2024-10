Carabinieri: Cacace nuovo comandante della stazione di Positano

Cambio al comando della Stazione dei carabinieri di Positano. Il luogotenente Mattia Cacace succede a Rosario Nastro, che da settembre guida la Stazione dei carabinieri di Avellino.

Cacace, 48 anni, è nativo di Sorrento. Laureato in giurisprudenza, ha conseguito un master in "Scienze politiche militari e peacekeeping". Arruolatosi nel 1995, dopo il periodo di formazione e alcune brevi esperienze in provincia di Grosseto, dal 1999 al 2004 ha prestato servizio presso la Stazione carabinieri di Porto Santo Stefano (Grosseto), dal 2004 al 2019 è stato addetto alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia (Napoli) e, dal 2019 ad oggi, addetto alla Stazione Carabinieri di Positano (Salerno).

Dal 2006 al 2008 ha compiuto alcune esperienze professionali all'estero nell'ambito di missioni internazionali dislocate a Sarajevo, Bosnia ed Hebron.



