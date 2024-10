A Napoli un convegno per ricordare l'avvocato e professore Stile

E' stato organizzato per ricordare "l'umanità, l'umiltà e il rispetto nell'esercizio della professione di avvocato" del professore Alfonso M. Stile l'incontro fissato per il prossimo 5 novembre nella Sala Arengario del Tribunale di Napoli che sarà aperto dall'avvocato Annalisa Stile, figlia e allieva dell'avvocato scomparso nel 2021.

Il convegno, organizzato con la collaborazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Napoli, "nasce dall'esigenza - spiega una nota - di ricordare il noto penalista partenopeo e trasmettere anche alle future generazioni di avvocati caratteristiche deontologiche che lo hanno contraddistinto nell'esercizio della professione forense, quali umanità, umiltà e rispetto".

Parteciperanno, tra gli altri, il presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, Carmine Foreste, il presidente della Camera Penale, Marco Campora e diversi magistrati e colleghi, molti dei quali ex allievi dell'avvocato e professore Alfonso M. Stile.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA