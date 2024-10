Tre feriti in un incidente stradale ad Avellino

Violento tamponamento nella tarda serata di ieri ad Avellino nel quale sono rimaste coinvolte tre auto, una delle quali si è ribaltata, a bordo della quale viaggiavano cinque persone. L'incidente è avvenuto in via Zigarelli. Tre le persone rimaste ferite, due delle quali sono rimaste incastrate tra le lamiere e liberate dai Vigili del Fuoco. Sono stati affidate ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento in ospedale. Sul posto i carabinieri e la Polizia di Stato per i rilievi di competenza.



