Thirty Seconds To Mars all'Arena Flegrea il 6 luglio 2025

I Thirty Seconds To Mars si esibiranno per la prima volta a Napoli domenica 6 luglio 2025 all'Arena Flegrea nell'ambito dell'ottava edizione del Noisy Naples Fest. A partire dalle ore 10:00 di domani, martedì 29 ottobre, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10:00 di giovedì 31 ottobre su etes.it, ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Lo show dell'Arena Flegrea sarà l'occasione per ascoltare in versione live i brani più iconici della band e i nuovi brani pubblicati nell'ultimo disco "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" uscito il 15 settembre 2023 con Virgin Records.

Il singolo "Stuck" ha debuttato ufficialmente al numero 1 della classifica delle radio alternative e ha raggiunto la top 10 in Italia, segnando la più rapida scalata della carriera della band. In testa alla classifica dell'airplay tedesco, "Seasons", singolo omonimo e attuale del tour, si chiede se siamo in grado di accettare il cambiamento mentre attraversiamo le diverse stagioni della vita.



