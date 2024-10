Sport: a Torre del Greco via ai lavori per nuovo palazzetto

Prima pietra per il nuovo palazzetto dello sport di Torre del Greco. A porla è stato questa mattina il sindaco Luigi Mennella, che ha materialmente sistemato il mattone numero uno dell'opera, la prima della più ampia Cittadella dello Sport destinata a sorgere nella zona di viale Europa. "Si tratta di un giorno storico - afferma il primo cittadino - per lo sport torrese ma più in generale per la città. Della Cittadella si parla da 40 anni, ma se questi lavori oggi sono finalmente realtà, si deve dire grazie anche a chi, una ventina di anni fa, permise col proprio impegno di acquisire i terreni che erano ancora di proprietà delle Ferrovie dello Stato".

Alla posa della prima pietra erano presenti tra gli altri il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Michele Polese; la vicepresidente del consiglio regionale della Campania, Loredana Raia; il capogruppo del Pd nell'assise campana, Mario Casillo; il presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio; la consigliera delegata allo sport Valentina Ascione; il delegato cittadino del Coni, Liberato Esposito. Nel corso della cerimonia il sindaco ha mostrato alcune immagini di come sarà il palazzetto una volta ultimato: gli interventi, essendo legati al programma di finanziamenti del Pnrr, dovranno essere ultimati entro dicembre del 2026. Il Palazzetto per lo Sport sarà composto da un piano seminterrato, un piano terra ed un piano primo. È previsto un parcheggio di circa 3.300 metri quadrati per un'utenza di più di mille fruitori.

La superficie coperta sarà di 2.938,47mq, con un campo dove sarà possibile giocare partite di pallacanestro fino alla serie B maschile, di pallavolo per la serie A2, calcio a 5 per l'A1, pallamano per la serie maggiore e di tennis, con una tribuna da mille posti a sedere. Previste anche palestre con spogliatoi per judo, karate e ginnastica. "Tempo circa un mese - afferma il vicesindaco Polese - e partiranno anche le opere per la realizzazione della piscina comunale semiolimpionica. Anche in questo caso, i lavori sono legati ai fondi del Pnrr e dovranno essere ultimati entro la fine del 2026".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA