Premi Anct a Giuliana De Sio,Fausto Russo Alesi,Peppino Mazzotta

Il Teatro Nest di Napoli e il progetto della Scuola Elementare del Teatro di Davide Iodice sono tra i premiati 2024 dell'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro (Anct), presieduta da Giulio Baffi, insieme con, tra gli altri, Giuliana De Sio, Fausto Russo Alesi, Peppino Mazzotta. I premi della critica sono stati assegnati ad attori, registi, spettacoli, pubblicazioni ed iniziative che hanno caratterizzato l'attività teatrale della passata stagione. Il "Premio alla carriera", assegnato nel nome del critico Paolo Emilio Poesio, è andato quest'anno al regista e scenografo Pier Luigi Pizzi.

Riconoscimenti sono stati dati dai soci dell'Associazione presenti nelle testate giornalistiche e web in tutta Italia agli spettacoli "Trilogia della città di K" di Chiara Lagani e Luigi De Angelis, quest'ultimo anche regista, a Giuseppe Cutino per la regia di "Totò e Vicé" di Franco Scaldati, alla nutrita compagine degli attori scelti, a cominciare da Giuliana De Sio per proseguire con Fausto Russo Alesi, Anna Della Rosa e Peppino Mazzotta. Riconoscimenti alla regista Veronica Cruciani, al musicista Alessandro Nidi e all'esperienza di teatro comunità "Tovaglia a quadri" ad Anghiari. Due i premi distribuiti dalle riviste associate all'Anct: la rivista "Hystrio", che ha scelto Gabriele Vacis, e la rivista "Catarsi, i i teatri delle diversità" che ha premiato Teatringestazione di Anna Gesualdi e Giovanni Trono.

La cerimonia di consegna dei "Premi della Critica 2024" assegnati annualmente dall'ANCT, l'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, si terrà lunedì 11 novembre, alle ore 17, nel Teatro Verdi di Padova, ospiti del Teatro Stabile del Veneto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA