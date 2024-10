Pappagallino senza cibo e con ali tagliate per attrarre turisti

Senza acqua e cibo e con le ali tagliate per evitare che potesse volare dalla scatola in un cui doveva stare e dove veniva costretto a prendere bigliettini con i numeri del lotto, che un uomo offriva a clienti, solitamente turisti, in cambio di denaro. E' quanto hanno scoperto gli agenti dell'unità operativa investigativa-ambientale della polizia locale di Napoli che hanno denunciato l'uomo.

Avveniva tutto in piazza San Gaetano e l'uomo era già noto per il medesimo reato: è stato nuovamente denunciato alla Procura della Repubblica per maltrattamento di animale e sanzionato dalla Polizia Locale per una somma di 1200 euro. Il pappagallino è stato ricoverato al presidio veterinario "Frullone" per essere sottoposto a cure e successivamente affidato a qualche famiglia intenzionata a prendersene cura.





