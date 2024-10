Officina abusiva e deposito sequestrati nel Napoletano

All'apparenza era un'officina meccanica come tante altre, ma al controllo delle forze dell'ordine è emerso che operava senza le dovute autorizzazioni, tanto che un vicino locale era stato trasformato in una sorta di discarica. Per questo motivo a Pompei, i carabinieri del nucleo forestale di Castellammare di Stabia hanno posto sotto sequestro un capannone adibito ad officina di circa 75 metri quadrati ed una struttura utilizzata come deposito.

Il controllo dei militari ha permesso di trovare una notevole quantità di rifiuti relativi alle lavorazioni meccaniche, ma soprattutto di appurare che l'attività lavorativa era svolta senza le previste autorizzazioni amministrative e ambientali.

Per questo motivo, i carabinieri hanno sequestrato l'attività ed il deposito, denunciando all'autorità giudiziaria un quarantenne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA