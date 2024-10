Nuova sede a Napoli 'RFK Human Rights Italia' con Kerry Kennedy

RFK Human Rights Italia annuncia l'apertura della sua nuova sede a Napoli, la seconda in Italia dopo quella di Firenze. Un passo significativo, è stato spiegato, verso la promozione di una cultura diffusa dei diritti umani che sceglie per la base delle proprie attività un quartiere fragile della metropoli campana, i Quartieri Spagnoli, e una Fondazione che sui diritti, l'emancipazione sociale e il cambiamento ha impostato dieci anni fa la propria missione, FOQUS, la Fondazione Quartieri Spagnoli.

Alla presenza di Kerry Kennedy, figlia di Robert, presidentessa del Robert F. Kennedy Human Rights, accolta dalle Istituzioni e da tutti gli enti che partecipano al progetto di FOQUS, è stata inaugurata la sede del Mezzogiorno di RFK Human Rights, che da oggi - si annuncia - "sarà polo di riferimento per la promozione di una cultura dei diritti attraverso un ampio ventaglio di attività rivolto sia alle Regioni del Sud sia ai Paesi del Mediterraneo. Progetti di formazione sui diritti umani, campagne per la giustizia sociale, iniziative di supporto internazionale agli attivisti e ai difensori dei diritti nella regione mediterranea, studio e promozione dei nuovi diritti da riaffermare nella società contemporanea, a favore degli ultimi, degli invisibili, dei senza voce".

La scelta di Napoli !"non è casuale. La città è stata storicamente luogo di inclusione e difesa dei diritti (qui nasce l'economia civile sin dal XVIII secolo, con Genovesi, Filangeri e la scuola napoletana) pur continuando a registrare tutt'oggi una tale complessità sociale, da richiedere ogni giorno di ridefinire i confini dei diritti da riconoscere e ribadire".

I Quartieri Spagnoli, in questo senso, rappresentano un contesto emblematico delle contraddizioni contemporanee, e al tempo stesso un laboratorio sociale per sperimentare nuovi modelli di cittadinanza, partecipazione e inclusione sociale. Il lavoro della Fondazione FoQus, in questi dieci anni, è stato un decisivo fattore di cambiamento, tanto che Kerry Kennedy ha dichiarato: "La nostra collaborazione è naturale: come noi anche FoQus ha scelto di sfidare le ingiustizie e le diseguaglianze attraverso l'istruzione e la difesa dei diritti umani. Siamo impazienti di lavorare insieme alla Fondazione napoletana per costruire un futuro migliore".

"Lavoreremo insieme per sensibilizzare il Mezzogiorno su temi cruciali come il lavoro, l'infanzia e la parità di genere, costruendo con le istituzioni e il territorio opportunità di formazione e crescita", ha aggiunto Rachele Furfaro, presidente di FOQUS.

Questi gli assi portanti del progetto: RFK Human Rights Italia, sede di Napoli, organizzerà per le scuole di Napoli, della Campania e del Sud Italia: 1. corsi per insegnanti sui temi dei diritti civili, nella convinzione che l’informazione e la competenza da parte degli insegnanti sulle questioni dei diritti sia una componente essenziale per ogni successivo programma dedicato agli alunni e agli studenti; 2. corsi di educazione civica “CivicAttiva” 3. progetti per contrasto al bullismo e cyberbullismo; 4. il programma della RFK Italia denominato "Speak Truth To Power" (ideato da Kerry Kennedy) che comprende una rappresentazione teatrale, una mostra fotografica che raccoglie le fotografie di decine di difensori dei diritti umani; manuali educativi per le scuole dell’infanzia e primarie e per le scuole secondarie di I e II grado; 5. corsi brevi estivi a cui parteciperanno potenziali attivisti italiani (attivisti dei diritti, avvocati, operatori sociali, terzo settore, …) organizzati tra Firenze e Napoli, 6. speciali programmi di educazione civica per i ragazzi, contro la dispersione scolastica e per promuovere la partecipazione attiva dei più giovani alle decisioni che riguardano la vita delle proprie città e territori. Un primo programma è già previsto, grazie al sostegno di Cassa Depositi e Prestiti, per il prossimo biennio 2025-2026 nei Quartieri Spagnoli, a favore e in collaborazione con le scuole “Dalla Parte Dei Bambini”, “Paisiello” e “Baracca”. Nella sede di Napoli, nei Quartieri Spagnoli, sarà promossa una storica iniziativa internazionale di RFK Human Rights, dedicata ad attivisti impegnati nelle aree di crisi del Mediterraneo e delle altre zone di guerra nel mondo, il cui impegno necessita di sostegno e che saranno ospitati in residenze temporanee nella sede di Napoli (d’intesa con organizzazioni internazionali, fondazioni, università).



