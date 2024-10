Mostra Campania Divina a Napoli prosegue fino al 31 dicembre

"Siamo molto orgogliosi del successo che sta riscuotendo l'allestimento di Campania Divina, la mostra dell'artigianato artistico e tradizionale campano. Ciò a conferma che il comparto, oltre a raccontare storie di unicità di artigiani di talento, influenzate dalle diversità territoriali, valorizza il 'saper fare' campano, diviene uno strumento strategico di efficace promozione della nostra regione, le cui diversità territoriali e specificità culturali influenzano ogni singolo manufatto in uno stretto rapporto tra luogo e mestiere". Lo ha detto l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, nel corso di un incontro con operatori del settore e amministratori locali sulla mostra "Campania.Divina - Exempla il Grand Tour del Saper Fare Campano", con al centro l'artigianato artistico e tradizionale della regione. La rassegna è stata prolungata e rimarrà in visione gratuita, alla Stazione Marittima di Napoli, fino al prossimo 31 dicembre.

"L'esposizione, in uno spazio espositivo di 400 metri quadrati, mette in mostra - ha detto Luigi Riccio, direttore dell'Agenzia Campania Turismo, ente attuatore dell'iniziativa - oltre 100 opere uniche realizzate da più di 60 artigiani attraverso un percorso di scenografie teatrali ed immersive. I vari tipi di lavorazione artigianale rappresentano l'ampio ventaglio artistico regionale: l'area urbana di Napoli con la sartoria, i presepi, le porcellane, l'oreficeria, le costiere amalfitana, sorrentina, vesuviana con il corallo, i cammei, le ceramiche vietresi, gli intarsi pregiati e lavorazione del cuoio, l'area interna con le seterie e le ceramiche sannite".

Presente alla riunione il direttore generale Politiche Culturali e Turismo Rosanna Romano, che ha rimarcato l'impegno della Regione Campania per la valorizzazione dell'artigianato artistico come asset strategico fondamentale nella promozione turistica, come documentato negli atti di programmazione strategica approvati dalla Giunta regionale.

L'esposizione, in prosecuzione del progetto Exempla che ha fatto tappa a Expo Dubai 2020, Procida Capitale italiana della Cultura 2022 e nel 2023 a Milano, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.



