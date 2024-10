Manfredi, servono più risorse in strada di notte

"Tutto questo sistema regolatorio va rivisto. Ne abbiamo parlato anche con il ministro dell'Interno e con il prefetto per consentire più risorse in strada soprattutto di notte perchè aiutano a presidiare il territorio e sono anche un deterrente rispetto a un fenomeno che non può essere gestito solo con la repressione ma sicuramente il territorio va presidiato". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in merito agli episodi di violenza che si verificano nelle strade cittadine, soprattutto nelle ore notturne.

"C'è un tema organizzativo importante - ha aggiunto - anche dal punto di vista delle modalità operative delle forze dell'ordine che spesso non hanno un numero sufficiente di uomini che operano di notte ed è un problema che abbiamo anche noi perché i vincoli normativi ci impediscono di poter usare la polizia municipale dopo un certo orario".



