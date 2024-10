Luca O'Zulù Persico, esce la prima autobiografia

Vocazione rivoluzionaria è il titolo della prima autobiografia di Luca O'Zulù Persico, in uscita mercoledì 30 ottobre per Il Castello marchio Chinaski Edizioni.

Amato e odiato per la sua musica, come per le sue posizioni politiche e sociali, superati i 50, O'Zulù si racconta senza veli, mostrando al pubblico tutte le pagine della sua vita privata e della sua carriera artistica. Dall'infanzia all'adolescenza, dal liceo alle prime militanze politiche fino all'università occupata, sullo sfondo di una Napoli popolare ricca di fermento culturale.

L'avventura con i 99 Posse, iniziata nel 2002, è solo l'apice di una storia che attraversa la musica, l'impegno sociale e rapporti umani con gli amici e gli artisti che ha incontrato in questi anni. Da Gabriele Salvatores a Mario Merola, da Vasco al Subcomandante Marcos, in Vocazione rivoluzionaria non mancano aneddoti e curiosità. Si arriva poi alla nuova vita di Luca, lontana dagli eccessi, il matrimonio e la paternità, i più recenti progetti Al Mukawama, il Covid, il teatro, ed infine il grande ritorno sulle scene dei 99 Posse.



