Falsi permessi di soggiorno,smantellata organizzazione criminale

Smantellata un'organizzazione criminale che forniva falsi permessi di soggiorno: misure cautelari nelle province di Salerno, Napoli, Avellino e Padova.

I carabinieri della Compagnia di Eboli (Salerno) stanno eseguendo un'ordinanza di misure cautelari, emessa su richiesta della Procura della Repubblica, dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti dei componenti di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di immigrazione.

L'indagine ha riguardato un gruppo criminale, in cui sono coinvolti anche datori di lavoro e impiegati presso centri per l'impiego compiacenti, che, a fronte dell'esborso di somme di denaro, predisponeva e presentava la falsa documentazione richiesta dal decreto flussi ed emersione dal lavoro irregolare per l'ottenimento del titolo di soggiorno in Italia.



