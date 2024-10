Caso Alfieri: giudici dispongono gli arresti domiciliari

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha disposto gli arresti domiciliari per Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno e sindaco di Capaccio Paestum (al momento sospeso), coinvolto tra gli altri insieme con la sorella Elvira (attualmente ai domiciliari), in un'inchiesta della Guardia di Finanza che ipotizza i reati di turbativa d'asta e corruzione.

I legali di Alfieri, gli avvocati Domenicantonio D'Alessandro e Agostino De Caro, avevano chiesto l'annullamento dell'ordinanza della misura cautelare in carcere. In serata è giunta la comunicazione ai legali.



