A Roccaraso via ai lavori negli impianti sciistici, ok a ristori

Al via i lavori di potenziamento dell'innevamento artificiale degli impianti sciistici di Roccaraso. Gli imprenditori del comparto hanno avviato gli interventi per rendere ancor più innovativa l'offerta, in vista della stagione invernale alle porte. Sono state effettuate delle prove dell'impianto di innevamento artificiale, già ulteriormente sviluppato negli anni scorsi ma incrementato ulteriormente in questa stagione.

"La stazione dell'Alto Sangro, grazie ai suoi interventi, nella scorsa stagione anche in assenza totale di neve e miti temperature ha comunque potuto garantire a tutti i suoi abbonati delle giornate sugli sci", rimarcano gli imprenditori. Non solo l'innevamento, perché i gestori hanno annunciato anche l'arrivo di un sistema bluetooth. Grazie a questo sistema tutti gli utenti potranno acquistare i ticket online, non dovendo più effettuare delle code alle casse.

Intanto dal ministero è arrivato il via libera per i ristori: 13 milioni di euro sul piatto da spalmare a quanti ne faranno richiesta. "Sarà pubblicato un avviso e chiunque ha avuto una perdita più alta del 30 per cento potrà rispondere e avere il ristoro. Il percorso istituzionale che abbiamo intrapreso da mesi sta dando i risultati attesi", afferma il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato. "Se le temperature ci assistono siamo sempre in grado di innevate buona parte del comprensorio, in modo da assicucurare le attività sciistiche. Voglia tanta d'iniziativa aspettiamo fiduciosi", conclude Dario Colecchi di FederTurismo.



